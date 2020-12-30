شكرا لقرائتكم خبر عن جابر طايع: غلق مسجد النور يهدف لإيصال رسالة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف: "إن قرار غلق المساجد فى الموجة الأولى كان صعبا علينا جدا بسبب أزمة كورونا"، مشيرا إلى أن قرار غلق مسجد النور بالعباسية لمدة أسبوعين لتنفيذ الإجراءات الاحترازية بحذافيرها، وإيصال رسالة للجميع بأن من لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح طايع، خلال مداخلة هاتفة لبرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى تامر أمين، أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة كان فى لقاء مع وكلاء وزارة الأوقاف، من باب التوعية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وخرج لصلاة الظهر بمسجد النور فوجد بعض الناس يصلى ولا يرتدى الكمامة وليس معه سجادة، واتخذ قرارا بغلق المسجد وعاقب المسئولين.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غلق مسجد النور وساحته، وعدم السماح بفتحه لمدة أسبوعين، مع خصم 10 أيام من كل إمام من أئمة المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل فى المسجد اليوم، وذلك بسبب عدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بارتداء الكمامة والمصلى الشخصى عقب أداء صلاة الظهر بمسجد النور اليوم الثلاثاء.

وأكد وزير الأوقاف فى بيان اليوم، على جميع رواد بيوت الله عز وجل بالالتزام بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصى، ومراعاة التباعد الاجتماعى، حيث ستكون الوزارة مضطرة لغلق أى مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، فطاعة الله عز وجل لا تنال بمعصيته سبحانه فى أذى الخلق، وقد أكدنا مرارا وسنظل نؤكد أنه من كان يحب بيوت الله عز وجل، فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية، وذلك مع محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة.

وقرر وزير الأوقاف إحالة كل من مفتش المنطقة ومدير الإدارة التابع لهما المسجد إلى التحقيق بديوان عام الوزارة لتقصيرهم فى المتابعة، مع تفويض جميع مديرى المديريات فى إغلاق أى مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق.