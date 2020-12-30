شكرا لقرائتكم خبر عن "عبد التواب": قنوات الشر حرفت تصريح رئيس نادي القضاة ونقف مع الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار حمدي عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، ورئيس لجنة العلاقات العامة والخدمات بالنادي، إن نادى القضاة يقف خلف الدولة في مواجهة فيروس كورونا، وأن حديث المستشار محمد عبد المحسن، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، حول صحة الإعلان عن أعداد المصابين بفيروس كورونا متناسقة تماماً مع تصريحات وزير الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد.

وأكد رئيس لجنة العلاقات العامة بنادي القضاة، في بيان له، أصدره منذ قليل، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أكدت في تصريحات تليفزيونية أن الأعداد المعلنة رسميا لا تعكس الحقيقة على الأرض بنسبة 100%، موضحة أن هذا ما يحدث بالعالم أجمع، وأن ما تم الإعلان عنه رسميا هي الأعداد التي تم تسجيلها فقط في الأنظمة الصحية، لافتة إلى أن هناك حالات كثيرة لا تعلم أنها مصابة بالفيروس، كما أن هناك حالات أخرى تصاب بالفيروس وتتلقى علاج منزلي، ولا تقوم بتسجيل الحالة في معامل وزارة الصحة، وهى تصريحات متناسبة مع تصريحات رئيس مجلس إدارة نادى القضاة.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، إن تصريح رئيس نادى القضاة بشأن كورونا كان مجرد والهدف منها توخي الحذر واتخاذ مزيد من التدابير التي تساعد على تقليل اعداد المصابين وان قنوات الشر اخرجت التصريح من سياقه بهدف الفتنه واضاف انه يثق في فطنه الشعب المصري وأن قضاة مصر يقفون مع الدولة المصرية قلبا وقالبا بشأن مواجهة هذا الوباء.