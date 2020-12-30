شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "حياة كريمة": الانتهاء من اختيار 50 مركزا للبدء فى أعمال التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعى، إننا سنبدأ التطوير بـ50 مركزا، تم اختيارهم بالتعاون مع مجلس الوزارات والجهات المعنية، مضيفا أن مبادرة حياة كريمة تشهد تطورا من نوع مختلف من خلال الاستهداف الجغرافي، حيث كانت الفترة الماضية تستهدف قرى فقيرة محتاجة، وكان العائد منها ليس ظاهرًا للجمهور العام والرأي العام وخلافه، فكان من الممكن النزول في محافظة من أجل قرية أو اثنتين، ولو تم العمل بنفس هذه الطريقة فكان العمل سيتركز على 16 محافظة فقط، ولن تحظى محافظات أخرى بالدعم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن مصر بها 188 مركزا يتم العمل فى العام الأول 2021 داخل 50 مركزا، وتم الانتهاء من اختيارها، بالتعاون مع الوزارات الشريكة، وبإشراف من مجلس الوزراء، وتم إعداد المخططات والموازنات على سبيل التجربة، لافتا إلى أن الأولوية للمراكز الأكثر احتياجًا داخل كل محافظة، لأنه مطلوب الانتشار الجغرافي، وهناك أولوية نسبية لمحافظات الصعيد لأن بها احتياجا أكبر.

وتابع أن تم تقسيم الوزارات والهيئات الحكومية العاملة بالمبادرة لقسمين، مجموعة للتنمية والبنية التحتية، وتقودها وزارة التنمية المحلية، والمجموعة الثانية معنية بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتقودها وزارة التضامن الاجتماعي بجانب عدد من الوزارات الأخرى، مثل وزارة القوى العاملة، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات وعدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية.