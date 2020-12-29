شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «التأمين الصحى الشامل»: أجرينا 30 ألف عملية وغطينا 72% من مواطني بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن المواطن هو الهدف الاساسى من المنظومة الصحية الجديدة وتم تسجيل 620 ألف مواطن يمثل 72% من عدد مواطني بورسيعد، مفيدا بأن إجمالي ما تم تسجيلهم تعدوا الـ3 مليون.

وأضاف الدكتور حسام صادق، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك نصف مليون مواطن تفاعلوا مع المنظومة منذ بدايتها، كما قدموا حوالى 30 ألف عملية جراحية بمختلف المستويات ومنها عملية معقدة في القلب وغيره.

واستكمل: «فى المنظومة الجديدة نغطى جميع أنواع الادوية من الامراض المزمنة التي كانت غير متوفرة، كما أجرينا 30 الف عملية جراحية مختلفة ومعقدة في بورسعيد واستشهد بأن مواطن سدد 300 جنيه في عملية زرع كبد تكلفتها نصف مليون جنيه».