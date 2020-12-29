شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي بـ«قنا العام» ينجح في إجراء عملية دقيقة لمريضة تعاني من بتر بالساق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، نجاح الفريق الطبي بمستشفي قنا العام في إجراء عملية جراحية دقيقة لمريضة تعاني من بتر غير كامل بالطرف السفلي الأيمن والتعامل مع حالتها طبقًا للمعايير الطبية.

وكانت السيدة «ب.ا.ع» والبالغة من العمر 60 عامًا، والتي تعاني من مرض السكر وحدث تدهور لحالتها الصحية وتوجهت إلى مستشفي اسيوط الجامعي أملا في تلقي الخدمة الطبية المناسبة ورجعت الحالة لتلقي العلاج ولكن لم تتحسن وحصلت مضاعفات في الساق المبتورة.

حيث تلقي وكيل الوزارة إتصالا هاتفيا من ابن المريضة يستغيث لإنقاذ والدته وعلي الفور فأمر بنقلها إلى مستشفي قنا العام وسرعة التعامل معها بكل ما يلزم وعند توجهها إلى مستشفي قنا العام تعامل الفريق الطبي مع العملية الدقيقة رغم إصابتة المريضة بالسكر ومضاعفاته وقصور الشرايين التاجية والتعامل مع الحالة طبقا للمعايير الطبية حتي تماثلت للشفاء.

وأكد تاوضروس أن المريضة تتعافي الآن بالمستشفى مع كامل العناية الطبية لها مشيرا ان الفريق الطبي الذي قد أجري العملية ضم كلا من الدكاترة عماد الطيب استشارى جراحة التجميل واد محمد عبدالمجيد الضبع استشارى ورئيس قسم العظام وأحمد عاشور أخصائي التخدير والعناية المركزية.

وقدّم وكيل الوزارة الشكر للفريق الطبي وطاقم التمريض بمستشفى قنا العام بقيادة الدكتور محمد الديب مدير المستشفي ونائبه الدكتور محمد عبدالمعطي على المجهودات المتتالية لفريق قنا الطبي.