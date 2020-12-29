شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية: من يذهب إلى المسجد في ظل انتشار وباء «تصيبه لعنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن وباء كورونا ليس كله شر، لكن الصبر والرضا بقضاء الله وقدره خير، مشيرًا إلى أن دعوة المريض مُستجابة لأنه مبتلى وأقرب إلى الله.

وأضاف «عطية» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، أن ارتداء الكمامة بمثابة استغفار الله، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الاستغفار باللسان فقط لا يُحقق المغفر ولا يُعبر عن التوبة.

ولفت الداعية الإسلامي إلى أن من يذهب إلى المسجد في ظل وجود وباء تُصيبه لعنة، لافتًا إلى أنه من لم يكن أمله في الله كبيرًا فهو ليس مؤمنًا ولن يُعطيه الله، وأنهى حديثه قائلًا: «طالما وجدنا الماء العذب فهذا يعني أن الله راض عنا».