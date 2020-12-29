شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة قنا» يتفقد مستشفى الوقف المخصص لعزل مرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا ليلا مستشفي الوقف المركزي للفرز والعزل رافقه الدكتور محمد عبدالقوي، مدير المستشفى. والتقي بالمرضى مطمئنا منهم على حسن تقديم الخدمات الطبية الطبية وسبل راحة المرضي وتأكد من تنفيذ بروتوكول العلاج الخاص للمصابين بفيروس كورونا. كما تفقد سير العمل بالمستشفي والاستقبال مؤكدا على أهمية بذل أقصي جهد من أجل صحة كافة المواطنين وأوصى بتوفير ممرات ءامنة لمرضي كورونا مشددا خلال الزيارة على ضرورة توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل «صحة قنا» يتفقد مستشفى الوقف المخصص لعزل مرضى كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.