شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالتي تعدٍ على منطقه تابعة للآثار في سيدي سالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع المهندس شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم بكفرالشيخ، إزالة حالتي تعدٍ على أراضي أملاك الدولة (آثار) الأولى على مساحة 90 مترًا، والثانية على مساحة 150 مترا، بإجمالي 240 مترا، بقرية المنشأة الجديدة التابعة للوحده المحليه بقرية سدخميس.
وبحسب بيان، الثلاثاء، تمت الإزالة كاملة حتى سطح الأرض، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، بحضور أيمن حسن فهيم، رئيس القرية.
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