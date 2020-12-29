شكرا لقرائتكم خبر عن «مهارات المراسل التليفزيوني».. ورشة عمل لإعلاميي جنوب السودان بدورة «الإعلام» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقت الإعلامية دينا إبراهيم، المذيعة ومقدمة البرامج بقناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصرى، الثلاثاء، مع وفد الإعلاميين المشاركين في الدورة المتخصصة لإذاعيي جنوب السودان، في ورشة عمل عن «مهارات المراسل التليفزيوني».
واستعرضت دينا إبراهيم مفاهيم الخبر وأنواعه وعناصر الخبر الصحفي، بالإضافة إلى مصادر الصحفي والمراسل للحصول على الأخبار والمعلومات.
كما تناولت مذيعة قناة النيل للأخبار كيفية التعامل مع الأخبار العاجلة من مكان الحدث، ومعايير الدقة في الخبر الصحفي.
ينظم الدورة مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وتستمر لمدة ٤ أسابيع.
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