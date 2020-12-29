شكرا لقرائتكم خبر عن «رؤى متنوعة».. معرض لـ ميناس البسيوني بفنون جميلة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور السيد إبراهيم قنديل، عميد الكلية والدكتور أحمد نوار الأستاذ بقسم الجرافيك بالكلية والدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة جامعة حلوان وعدد كبير من المهتمين بالحركة الفنية معرض الفنانةميناس البسيونى المدرس المساعد بقسم التصوير بالكلية تحت عنوان «رؤي متنوعة» وذلك بقاعة العرض الملحقة بمتحف الكلية .

والفنانة ميناس محمود محمد البسيوني، مواليد ٤ يناير 1988 بالكويت وحصلت على بكالوريوس التصوير من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان عام 2011، وتعمل الأن مدرس مساعد بقسم التصوير شاركت الفنانة في العديد من المعارض منها: المعرض الأول لرابطة مصورات الفنون الجميلة مايو 2017 بقاعة الأهرام للفنون، المعرض العام دورته 39 بقصر الفنون الأوبرا 2017، معرض مصر الدولي اوستراكا للفنون بقاعة الأهرام للفنون اكتوبر2017 ومعرض وجائزة أطياف الكبرى بنقابة الفنانين التشكيلين 2018.

ويتناول المعرض مجموعة من الرؤى المختلفة والتجارب لتكوينات من الطبيعة الصامتة والحية في 15 عمل فني بعضها منفذ بالألوان الزاهية والأخرى ذات الألوان الداكنة (السلويت)، مستخدمة الفنانة خامات متنوعة كالكولاج والديكوباج والزيت والاكريليك وعجائن لدنة لتحقيق بروزات وملامس وتراكيب مختلفة معتمده فيها على إبراز زوايا المنظور المتعددة وكذلك استخدام الفورم والألوان النافذة والفسفورية مع ألوان شديدة الدكانه كمثير من مثيرات الرؤية لجذب انتباه المشاهد واستدعاء حالة من الحوار والتأمل بينه وبين اللوحات .

يأتي ذلك ضمن النشاط المجتمعي والدور الهام التي يقوم به قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، جامعة حلوان برياسة الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

إيمانا بالدور الحيوي والهام لكلية الفنون الجميلة في خدمة المجتمع وتأكيدا على دورها الريادي في نشر الوعي الفني والعلمي، ودعما لرسالة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان وسعيها الدائم لزيادة فرص الباحثين الموهوبين.