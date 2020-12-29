شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: مديونيات المواطنين والمؤسسات بالمليارات.. والعدادات الكودية «مش عقاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، أن تحصيل فواتير الكهرباء من الموارد الأساسية، وهناك خطة تسير من استبدال العدادات التقليدية إلى مسبوقة الدفع، قائلا: «العدادات مسبوقة الدفع ليست عقابًا للمواطنين وفيها مزايا كتير جدا، وكل مواطن هيقدر يتابع استهلاكه».

وأضاف الدكتور أيمن حمزة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن نسبة كبيرة من المواطنين نجحوا في ضبط استخدامهم من شحن العداد مسبوق الدفع، مؤكدا أن الذين تحولوا من العداد التقليدي لمسبوق الدفع وفروا الكثير والفيصل استهلاك المواطن.

وكشف الدكتور أيمن حمزة، عن أن حجم المديونيات على المواطنين والهيئات والمؤسسات كبير، ويقدر بمليارات الجنيهات، لافتا إلى أن متأخرات المواطنين إحدى المشكلات التي تواجههم، ويهمهم حق الدولة والمشترك، كما أن رفع العداد التقليدي لا يتم إلا بعد توجيه إنذارات للمواطنين.