شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يستقبل خبير المشروعات بمجلس الوزراء لبحث إنشاء حي سكني جديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور محمد فرجاني خبير وحدة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، بحضور المهندس إبراهيم الحفيان مدير التخطيط العمراني بالمحافظة؛ وذلك لاستعراض مشروع إنشاء حي سكني جديد على مسطح 30 فدانا بمنطقة شارع الإمام مالك، المدرج ضمن مشروعات التنمية في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء لمتابعة المشروعات في نطاق محافظة مطروح.
كذلك تم استعراض الإجراءات الخاصة بتفعيل الحلول لمشكلة الصرف الزراعى بواحة سيوة، والبدء الفعلى في إعداد المقترح من خلال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالاشتراك مع وزارة الموارد المائية والري.
كما أكد محافظ مطروح على أهمية سرعة الانتهاء من رصف طريق سيوة/ مطروح وأهمية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسرعة نهو الأعمال خلال عامي 2022/2021.
وعقب اللقاء تم عمل زيارة تفقدية لموقع الـ 30 فدانا المقترح إنشاء حي سكني متكامل بها، بشارع الإمام مالك شرق مدينة مرسي مطروح.
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