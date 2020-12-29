شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تعلن عن مسابقة لشغل منصب المدير التنفيذي لحاضنة الجامعة للتكنولوجيا الحيوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة بنها عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة المدير التنفيذي لحاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأكد الإعلان الذي نشرته الجامعة على صفحتها الرسمية ب «الفيس بوك»، توافر عدة شروط في المرشح منها، أن يكون من ذوي خبرة دولية في المجالات المرتبطة بمجال عمل الحاضنة ذات الصلة بالبحث العلمي والنشر الدولي، وأن يكون له خبرة في الإدارة والتواصل مع الجهات الصناعية أو الخدمية.

وتابع الإعلان: على أن يتم التقدم في موعد غايته 15 يوماً من تاريخ الإعلان على الموقع وذلك من خلال هذا الرابط.

كان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أعلن مؤخرا، عن صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء أول حاضنة للتكنولوجيا الحيوية بمقر جامعة بنها بالعبور لدعم وتوفير خدمات الأعمال والاستشارات الفنيه والعلميه لمشروعات البحث العلمي والشركات الناشئه في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وقال رئيس الجامعة، إن هذا القرار سيتيح لجامعة بنها الإستفادة من مخرجات البحث العلمي والأفكار الابتكاريه لإنشاء شركات بشكل منفرد أو الإشتراك مع الآخرين في إنشاء شركات.

وأفاد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، أن انشاء حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية خطوة مهمه في طريق ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع حيث تلعب الحاضنات التكنولوجيه دورا كبيرا في تحقيق أقتصاد المعرفة من خلال تحويل الافكار الابداعية الي ثروة، مشيرا أن الحاضنات تعتبر أحد أهم أدوات التنمية المستدامه والتي تتمثل في المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمي والابتكار وتحويل الافكار الابداعيه والابحاث التطبيقيه الي مشاريع أنتاجيه وصناعيه ناجحه.