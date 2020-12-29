شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تصدر بيانًا حول مقتل مواطن مصري في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت وزارة الخارجية إنها تواصل المتابعة اللصيقة في شأن واقعة مقتل المواطن المصري المرحوم هاني عبدالتواب سعد محمد بالمملكة العربية السعودية. وأكد السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن القنصلية العامة المصرية في الرياض مستمرة في التواصل والتنسيق مع السلطات السعودية المعنية لسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المواطن المصري إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى متابعة سير التحقيقات المتعلقة بحادث مقتله، والعمل على ضمان حصول أسرة الفقيد على حقوقها. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

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