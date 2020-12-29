شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «الأوقاف»: إغلاق مسجد النور في العباسية بسبب إهمال وتقصير الإمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور نوح العيسوى، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، عن أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لم يتواجد في مسجد النور بالعباسية من باب الصدفة ولكن كان هناك اجتماع في قاعة التدريب الملاصقة للمسجد وخلال أذان الظهر توجه للصلاة بالمسجد فوجد عدم التزام من قبل المصلين بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح الدكتور نوح العيسوى، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن تنفيذ الاجراءات الاحترازية في المساجد مسئولية الامام، مضيفا: «من هنا اتخذ قرارات بغلق المسجد لمدة اسبوعين».

وتابع: «غلق مسجد النور رسالة للجميع على مستوى الجمهورية وهي ضرورة الالتزام بقرارات الجهات الصحية للحفاظ على الناس من كورونا»، لافتا إلى أن كل مسجد يوجد به كمامات احتياطية لمن لا تتوافر معه كمامات وما حدث في مسجد النور هو اهمال وتقصير من امام المسجد.