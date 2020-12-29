نشرة الحوادث.. حُكم ضد أحمد بسام زكي وصديق "طفل المرور" واعتداء جنسي على طفلة بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

وزير العدل يصدر قرارا بشأن مخالفي ارتداء الكمامة

أعلنت وزارة العدل ، أن المستشار عمرو مروان وزير العدل أصدر قرارا بإجراءات ضبط مخالفي عدم ارتداء الكمامة.

تفاصيل اجتماع وزير الداخلية بمساعديه لمراجعة خطط تأمين عيد الميلاد

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية لتأمين الفاعليات التي تتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد.

27 فبراير.. نظر جنحة "العتال" ضد مرتضى منصور لاتهامه بسبه والتحريض ضده

تقدم هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، بجنحة مباشرة أمام محكمة العجوزة، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، وذلك بعد فض دور الانعقاد بمجلس النواب.

المؤبد لـ 168 متهمًا وبراءة 35 آخرين بقضية "ولاية سيناء 4"

عاقبت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، 168 متهماً بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عامًا لـ 36 متهماً بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش" ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء والمعروفة إعلاميًا بقضية "ولاية سيناء 4".

الحبس عامًا لصديق طفل المرور لاتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

قضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة أحد أصدقاء طفل المرور، بالحبس عاما في اتهامه بالتعدي على قيم المجتمع وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الواقعة المعروفة إعلاميا بالتنمر على أحد رجال الشرطة.

حبس أحمد بسام زكي 3 سنوات

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

اعترافات المتهم بالاعتداء جنسيًا على طفلة بالمقطم

أدلى "فهد. س" طالب متهم بالاعتداء جنسيًا على طفلة بالمقطم ما أسفر عن حملها باعترافاته أمام نيابة الطفل بالقاهرة.