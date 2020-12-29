القوات المسلحة تهنئ الرئيس بحلول العام الميلادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الميلادى الجديد 2021، وجاء نصها:
السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي
رئيس الجمهورية- القائد الأعلى للقوات المسلحة
يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، داعياً الله عز وجل أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة، وأن يكون عام خير ورخاء على وطننا الحبيب.
إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بحلول العام الميلادى الجديد، يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم لمسيرة الوطن حماة له ولشعبه مؤكدين عزمهم على الوفاء بمسئولياتهم ومهامهم بكل الثقة والقدرة على مواجهة التحديات والدفاع عن مصر أرضا وشعبا، واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق كل اعتبار.
وفقكم الله إلى ما فيه الخير لمصر وشعبها.. وكل عام وسيادتكم بخير.
كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.
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