لمنزل آمن من كورونا.. الصحة تنشر إرشادات مهمة للمواطنين (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، إرشادات يجب اتباعها للحفاظ على منزل آمن وخالٍ من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تزامنًا مع زيادة عدد الإصابات بالموجة الثانية للجائحة.

وتضمنت تلك الإرشادات:

- اغسل يديك بالماء والصابون باستمرار

- تأكد من تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة مستمرة

- عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل، اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية (غسل الأيدي - تطهير الأسطح - ارتداء الكمامة)، بالإضافة إلى التباعد الجسدي

- إذا كان يعاني أي فرد من الأسرة من أعراض تنفسية وارتفاع في درجة الحرارة، يجب أخذ الاحتياطات أثناء الاختلاط به، والاتصال بالخط الساخن 105

- إذا كان أحد الأفراد في المنزل يعاني من أمراض مناعية أو أمراض مزمنة أو كان كبيرا في السن، فيجب تقليل الاختلاط والتقارب ومشاركة الأدوات معه