محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
نشرت وزارة الصحة والسكان، إرشادات يجب اتباعها للحفاظ على منزل آمن وخالٍ من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تزامنًا مع زيادة عدد الإصابات بالموجة الثانية للجائحة.
وتضمنت تلك الإرشادات:
- اغسل يديك بالماء والصابون باستمرار
- تأكد من تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة مستمرة
- عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل، اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية (غسل الأيدي - تطهير الأسطح - ارتداء الكمامة)، بالإضافة إلى التباعد الجسدي
- إذا كان يعاني أي فرد من الأسرة من أعراض تنفسية وارتفاع في درجة الحرارة، يجب أخذ الاحتياطات أثناء الاختلاط به، والاتصال بالخط الساخن 105
- إذا كان أحد الأفراد في المنزل يعاني من أمراض مناعية أو أمراض مزمنة أو كان كبيرا في السن، فيجب تقليل الاختلاط والتقارب ومشاركة الأدوات معه
كانت هذه تفاصيل خبر لمنزل آمن من كورونا.. الصحة تنشر إرشادات مهمة للمواطنين (فيديوجرافيك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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