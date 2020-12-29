وداعا للحفر.. تقنية جديدة لصيانة ورصف الطرق (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المهندس عماد سلوم، رئيس مجلس إدارة شركة "آي إتش" للمعدات الثقيلة، الوكيل لشركة (دورا باتشر) الأمريكية، إن عددًا من المحافظات المصرية تستخدم ماكينة جديدة تُسمي (دورا باتشر)، خاصة بصيانة الطرق على البارد، وفتح الطريق في الحال، بأعلى تماسك وأداء دون تعطيل حركة المرور.

وأضاف سلوم، في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، أن تكلفة الصيانة هذه أقل من النصف مقارنة بالطرق التقليدية، والتي تعتمد في معظم الأحيان على الخلطة الساخنة المعتادة؛ مما يسبب صعوبة في توافرها بكميات صغيرة، لارتفاع تكلفة تشغيل المحطات الخاصة بتصنيع الطبقة الأسفلتية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "آي إتش" للمعدات الثقيلة، أن طريقة عمل الماكينة سهلة للغاية، وتحتاج إلى مشغل واحد؛ حيث يتم تنظيف المكان المراد صيانته بضغط الهواء الموجود بالماكينة، ثم يتم رش طبقة مستحلب أسفلتي تمهيدي على القطاع، وبعد ذلك يتم رش مزدوج (للسن) والمستحلب الأسفلتي داخل الجزء المراد صيانته عبر ضغط الهواء الموجود بالماكينة، وأخيرًا يتم رش طبقة سن جاف دون مستحلب، ولتجنب التصاق إطارات السيارات، ولفتح الطريق في الحال.

وأكد سلوم أن متوسط وقت التنفيذ يتراوح من ٥ إلى ١٠ دقائق، حسب مساحة الجزء المراد صيانته؛ سواء حفرة أو قطع نتيجة توصيل مرافق أو إصلاحها، وأن تلك الماكينة تنتشر في معظم دول العالم منذ عشرات السنوات؛ لما توفره من وقت وتكلفة.

وأشار وكيل شركة (دورا باتشر) الأمريكية إلى أن عددًا من المحافظات المصرية قامت بالتعاقد على تلك الماكينة؛ وأولاها محافظة الوادي الجديد والإسكندرية والفيوم، وهناك عدد آخر من المحافظات في طريقها للتعاقد على الماكينة، حيث يصل سعرها إلى مليون ونصف المليون جنيه.

وتعتبر أعمال ترميم الحفر بالشوارع الرئيسية من أهم الإصلاحات التي توفِّر أماناً لمرتادي الطرق؛ خصوصًا أن تلك الحفر هي أفخاخ تصعُب المناورة لتفاديها أثناء القيادة، وبالتالي يمكن أن تتسبب تلك الحفر في تعطُّل الطريق وتهالكه على المدى، بالإضافة إلى تعطل حركة المرور.