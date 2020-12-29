شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تنمية الصعيد: ارتفاع الاستثمارات العامة بسوهاج وقنا لـ١٢٫٩ مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مستجدات الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتى سوهاج وقنا، وذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه رئيس الجمهورية لمحافظات الصعيد والمتابعة الدقيقة من جانب رئيس مجلس الوزراء للبرنامج.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب رئيس لجنة التسيير للبرنامج، خلال اجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرانس، إن البرنامج يعد مثالًا للتنسيق والتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة، للارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتقديم خدمات لائقة وتنفيذ مشروعات فى محافظات الصعيد، وأن نتائج بحث الدخل والإنفاق، التى تم إعلانها مطلع شهر ديسمبر الجارى، تؤكد أن السياسات التى اتخذتها الحكومة المصرية كانت فاعلة فى خفض نسب الفقر فى وقت كان العالم كله يعانى من ارتفاع معدلات الفقر.

وأضافت السعيد أنه كان واضحًا أن هناك انخفاضا لمؤشرات الفقر فى محافظات الوجه القبلى، مما يعنى أن برامج الإصلاح الاقتصادى والحماية الاجتماعية ومشروع تنمية الصعيد بدأ فى مرحلة إحداث التأثير المباشر على المؤشرات التنموية، مضيفة أن تدخلات الدولة تأتى وفق منهج علمى يعتمد اكتشاف الفجوات التنموية فى المحافظات ومعالجة الفقر متعدد الأبعاد، من خلال توفير مصادر الدخل وفرص العمل، وكذلك الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، إلى أن نتائج البرنامج تؤكد نجاح سياسات الدولة فى التقليل من نسب الفقر ورفع جودة مشروعات البنية التحتية، وزيادة الاستثمار العام فى المحافظات الأكثر فقرًا، حيث ارتفعت الاستثمارات العامة بمحافظة سوهاج بنسبة 38% لتصل إلى 6.3 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2020/2021، وفى قنا ارتفع إجمالى الاستثمارات العامة إلى 6.6 مليار جنيه بزيادة 62% مقارنة ببداية البرنامج فى العام المالى 2016/2017، وأشادت السعيد بدور مكتب التنسيق للبرنامج وجميع المؤسسات المشاركة فى البرنامج.

وأشارت إلى تأثير ارتفاع متوسط دخل الفرد من الاستثمار العام فى محافظتى سوهاج وقنا من 500 جنيه فى عام 2015/2016 ليصل إلى 1200 جنيه فى محافظة سوهاج و1900 جنيه فى محافظة قنا خلال العام المالى الحالى 2020/2021 على تراجع معدلات الفقر والبطالة فى المحافظتين، مؤكدة انخفاض مستويات الفقر فى حضر وريف الوجه القبلى فى عام 2019/2020، بواقع 1.06 و3.79 نقطة مئوية على التوالى مقارنة بالمستويات المسجلة فى عام 2017/2018.

وسلطت السعيد الضوء على المشروعات المُنتهية فى برنامج تنمية الصعيد خلال السنوات الأربع الماضية (16/2017- 19/2020)، حيث نتج عن الاستثمارات الضخمة التى تم توجيهها فى إطار البرنامج الانتهاء الكامل من تنفيذ 1749 مشروعا، بتكلفة كلية 2.4 مليار جنيه، منها 532 مشروعا فى محافظة قنا، بتكلفة استثمارية كلية 1.3 مليار جنيه، و1217 مشروعا فى محافظة سوهاج، بتكلفة استثمارية كلية حوالى 1.1 مليار جنيه.

من جانبه أشاد اللواء محمود شعراوى بالجهد الذى حققه فريق عمل المكتب التنسيقى والوزارات الشريكة بالبرنامج، خلال الفترة الماضية، وأكد «شعراوى» أن البرنامج ساهم فى تحقيق نموذج متميز للتنسيق والتعاون بين كافة الوزارات والهيئات الشريكة والمحافظتين.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن النتائج التى حققها البرنامج بمحافظتى سوهاج وقنا ساهمت فى تحقيق نقلة نوعية، وبخاصة فى أداء العاملين بالإدارة المحلية، نظراً لما يقدمه البرنامج من نظم وآليات عمل وأُطر تخطيطية ومؤسسية وتشاركية وبرامج للتدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى تطوير مجالات عمل برامج التنمية المحلية بالمحافظتين، وأوضح «شعراوى» أن عدد المشروعات المتضمنة بالبرنامج بلغت حوالى 3707 مشروعات بالمحافظتين، تم الانتهاء من تنفيذ 2444 مشروعا وجارٍ تنفيذ 1263 مشروعا، كما تم البدء فى تنفيذ مشروعات ترفيق وتطوير المناطق الصناعية الأربع بالمحافظتين باستثمارات تصل إلى 3.6 مليار جنيه فى العام المالى 2020/2021.