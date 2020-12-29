شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لشكاوى المواطنين.. تشميع مغسلة سيارات مخالفة في الطالبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تلقت محافظة الجيزة شكاوي من المواطنين عبر الصفحة الرسمية بشأن قيام إحدى مراكز غسيل السيارات بالإسراف في استخدام المياة والتسبب في حدوث طفوحات للصرف الصحي بالشارع المجاور لها وأصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة توجيهاته بسرعة التعامل مع الشكوي. وتوجه حي الطالبية للمغسلة محل الشكوي والتي تقع داخل احدي محطات البنزين بشارع الاهرام بالطالبية وتم على الفور تشميع المغسلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالإضافة إلى الدفع بسيارات وفرق الشفط لازاله طفوحات المياة وتمهيد الشارع. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

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