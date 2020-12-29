شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لشكوى مواطن.. رفع 200 متر مكعب قمامة ومخلفات مباني في أرمنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في استجابة سريعة من العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الاقصر، لشكوى المواطن قناوي محمد الصادق عباس الذي يتضرر من وجود مخلفات مباني وحيوانات نافقة بمنطقة الـ 70 (الهلوك الصغير) بناحية أرمنت الحيط، ما يسبب معاناة للمزارعين بتلك المنطقة.

وجه «عاشور» بسرعة إزالة أسباب شكوى المواطن واستهداف كافة المناطق المماثلة من الطرق بين الزراعات والتي يستغلها بعض المخالفين في إلقاء مخلفات المباني والحيوانات النافقة.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت حملة نظافة استهدفت منطقة الـ 70 وطريق حاجر أبوقليعي وطريق نجع دنقل وتم رفع ٢٠٠م٣ قمامة ومخلفات مباني بإجمالي طول ١٠٠٠م بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت تحت إشراف خالد محمد حسين مدير مرافق المركز ومشرفين وعمال النظافة.

وأكد «عاشور» استمرار استهداف جميع الطرق بين الزراعات ضمن خطة النظافة والتجميل بمركز ومدينة أرمنت تيسيرا على المزارعين وحفاظا على الزراعات من التلوث.