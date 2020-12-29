شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة السلام في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن حي فيصل بالسويس، برئاسة المهندسة فاتن إبراهيم، حملة مكبرة ليلية لإزالة الإشغالات بمدينة السلام ١، وشارع عثمان بن عفان. وتم خلال الحملة رفع الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين، فيما تتواصل حملات الإزالة بشكل يومي وعلى مدار اليوم. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

كانت هذه تفاصيل خبر حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة السلام في السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.