شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة الإعلانات المخالفة في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت رئاسة مركز ومدينة دسوق برئاسة المهندسة عايدة ماضي، حملة موسعة لرفع الإعلانات المخالفة بدون ترخيص والإعلانات منتهية الترخيص، والتي لم تسدد المستحقات المالية في التوقيتات المحددة. شملت الحملة -بحسب بيان- إزالة الإعلانات المخالفة بكافة أنحاء شوارع وأحياء المدينة، حيث شددت رئيس المركز والمدينة على إزالة جميع الإعلانات المخالفة فورًا واستمرار الحملات لمراعاة المظهر الحضاري للمدينة. وأهابت رئيس المدينة بالمخالفين سرعة التوجه للجهاز لإتمام إجراءات التعاقد وتجديد المنتهي ترخيصها خلال فترة زمنية محددة، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب الإعلانات المخالفة. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

كانت هذه تفاصيل خبر حملة لإزالة الإعلانات المخالفة في دسوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.