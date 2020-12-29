شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يشكل لجنة لبحث حالة طفلة ساقلتة «المقيدة بالسلاسل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، تشكيل لجنة من رئيس مركز ومدينة ساقلتة، والتضامن الإجتماعى، ولجان حماية الطفل بالمحافظة، للإنتقال إلى مقر إقامة الطفلة صابرين التي قيدتها أسرتها بالسلاسل نظرا لإعاقتها الذهنية بقرية «الطوايل» بمركز ساقلتة.

وكلف المحافظ، اللجنة ببحث حالة الطفلة، وبحث حالة شاب آخر معاق ذهنيا بنفس القرية جرى تقييده برباط في قدمية على نفس حالة الطفلة صابرين، وتقديم المساعدات العاجلة لهما، والتنسيق مع مديرية الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليهما، وإعداد تقرير مفصل عن الحالتين، وعرضه عليه لاتخاذ اللازم بشأنهما.

ومن جانبها قالت الدكتورة رجاء حسين، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات، تم الإنتقال إلى مقر إقامتهم، وتبين حصول إحدى الحالتين على علاج على نفقة الدولة واستقرارها صحيا، لافتة إلى أنه جرى نقل الحالة الأخرى إلى مستشفى سوهاج العام لتوقيع الكشف الطبي عليها، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة.