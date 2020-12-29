شكرا لقرائتكم خبر عن «منتدى الجودة» بجامعة سوهاج يوصي بإنشاء وحدة استثمار جامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اخُتتمت بجامعة سوهاج فعاليات المنتدى العلمي الأول لضمان الجودة بعنوان «تطوير الجامعات الحكومية من منظور إدارة الجودة الشاملة والجامعة المنتجة كمدخل لتنمية الموارد الذاتية»، والتى أُقيمت بقاعة المركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.

وبحسب بيان، الثلاثاء، جرت فعاليات الختام بحضور الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس الجامعة، والدكتور صفا محمود السيد، والدكتور أحمد سليمان، والدكتور مصطفي عبدالخالق، نواب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الخطيب، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، ونخبة من القيادات الأكاديمية بجامعات «الأقصر، والمنيا، وجنوب الوادي، وأسيوط»، وعمداء الكليات، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمختصين في هذا المجال.

وقال رئيس جامعة سوهاج، أن المنتدي أوصى في جلسته الختامية بعدة توصيات منها، إنشاء وحدة الإستثمار الجامعي لدعم الموارد الذاتية، والتوسع في إنشاء الكليات والبرامج التعليمية للمساهمة في تحقيق الإتاحة التعليمية لأكبر عدد من الراغبين في التعليم العالي، إلى جانب التوسع في تقديم البرامج الخاصة على مستوي عالي من الجودة من أجل توفير الموارد الذاتية، كما أوصى بضرورة تنمية رأس المال الفكري من خلال الإستثمار في الموارد البشرية، ودعم تنفيذ المشروعات التطبيقية بالكليات العملية مثل الهندسة، والزراعة، والتكنولوجيا والتعليم، والعلوم، والتمريض، من أجل تقديم حلول عملية لقضايا المجتمع ومشكلاته في إطار مباديء الجودة الشاملة.

من جانبه قال الدكتور أحمد الخطيب، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة ورئيس المنتدى، أن المنتدي أوصى أيضاً ببناء علاقات وطيدة مع مؤسسات المجتمع في مجال صناعة القرار التعليمي والتطوير المؤسسي بالجامعة، وكذلك التوسع في الإستفادة من المنتجات الجامعية للمساهمة في دعم الإقتصاد الوطني وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة، كما أوصى بتنمية روح الإبداع والإبتكار لدي الطلاب والخريجين من خلال التوسع في إنشاء الحاضنات التكنولوجية وريادة الأعمال، موضحاً أن المنتدي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، لإلقاؤه الضوء على قضية غاية في الأهمية وهي بحث آليات تنمية الموارد الذاتية للجامعات الحكومية وفقاً لمعايير الجودة الشاملة، الأمر الذي يتطلب تحقيق المعادلة الصعبة مابين الحفاظ على مجانية التعليم وتميزه، وكذلك توفير الموارد المالية اللازمة للوصول لهذا الهدف.

المنتدي العلمي الأول لضمان الجودة بجامعة سوهاج

المنتدي العلمي الأول لضمان الجودة بجامعة سوهاج

المنتدي العلمي الأول لضمان الجودة بجامعة سوهاج

المنتدي العلمي الأول لضمان الجودة بجامعة سوهاج

المنتدي العلمي الأول لضمان الجودة بجامعة سوهاج