شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تسيّر 82 رحلة جوية لنقل 4930 راكبًا الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مصر للطيران، تسيير ٥٦ رحلة جوية غدا الأربعاء، إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، واشنطن، الرياض، بغداد، جدة، الدمام، المدينة المنورة، لندن، باريس، امستردام، روما، نيويورك، ميلانو، البحرين، عمان، مسقط، و20 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا و٦ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٤٩٣٠ راكبًا.

وبحسب بيان، تلتزم مصر للطيران، بتطبيق خطة احترازية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلى توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وان تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه وخاضعة لكافة معايير السلامة والجودة.