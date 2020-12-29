شكرا لقرائتكم خبر عن روائية: الشعب المصري أصبح لديه وعي كافي بالقضايا الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت رضوى العوضي، الكاتبة والروائية، إن الشباب يعد هو الأفضل في التمثيل عن هموم الشباب في البرلمان، لأنه الوحيد القادر على إيصال صوت الشباب لقيادات الدولة، معقبة: "وصول الشباب في المناصب القيادية كان حلم في الماضي تحقق الآن".

وتابعت "العوضي"، خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى أبو عطا، ببرنامج "قلب مصر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الشعب المصري أصبح لديه وعي كافي بالقضايا الدولية من خلال ما مر به من أحداث داخلية بعد أحداث 2011، معقبة: "الشعب المصري لما بيشوف أحداث إرهابية في بعض الدول المجاورة الآن بيقول دا اللي كانوا عايزين يعملوه في مصر".

وأشارت إلى أن الغرب يستخدم الحديث عن الحريات والدفاع عن حقوق الإنسان والشواذ، من أجل التدخل في شؤون الدولة المصرية، موضحة أن أوروبا ليس لها الحق في التدخل في الشأن المصري.