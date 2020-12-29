شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غلق مسجد النور.. وكيل «الأوقاف»: المخاوف من انتشار كورونا بسبب المساجد «تتبدد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوى، إن وزارة الأوقاف تقوم بالمتابعة على مدار 24 ساعة على كل المساجد المصرية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك غرفة متابعة في الوزارة للمتابعة مع المديريات على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة.

وأردفت أن المخاوف من انتشار الكورونا من خلال المساجد تتبدد وفقا لما شاهدناه على أرض الواقع الفترة الماضية، حيث إن رواد المساجد أكثر الناس حفاظا والتزاما بالإجراءات الاحترازية.

واختتم الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوى، أن غلق مسجد النور اليوم من قبل وزير الأوقاف يعد رسالة قوية على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على المساجد مفتوحة.