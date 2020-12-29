شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسوان يشهد حفل ختام فاعليات المبادرة الرئاسية «الرياضة أمن قومي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، الثلاثاء، ختام فاعليات المبادرة الرئاسية «الرياضة أمن قومي» وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور مجدي محمد على نائب الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية وعدد من نواب مجلس الشعب ومجلس الشيوخ وشركاء النجاح مديرية الشباب والرياضة بأسوان وبعض الجمعيات الأهلية.\

وأكد رئيس الجامعة، ان جامعة اسوان حملت على عاتقها تفعيل وتنفيذ المبادرة الرئاسية«الرياضة امن قومي» من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل الرياضة والأنشطة الطلابية داخل الجامعات.

وانطلقت المبادرة مع بداية العام الدراسي 17 أكتوبر 2020 تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات من خلال كلية التربية الرياضية بالتعاون مع الإدارة المركزية لرعاية الشباب تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أنه من أهم عوامل نجاح المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومي هو الطفرة في المنشآت الرياضية التي شهدتها الجامعة من ملاعب رياضية متعددة الأغراض وتم وضع حجر الاساس لحمام سباحة أولمبي وإستاد الجامعة الرياضي الذي يسع 2000 متفرج حتي اصبحت المنشآت الرياضية بالجامعة عبارة عن قرية أؤلمبية مصغره في أماكنها استضافة البطولات القمية والرياضية والشبابية والطلابية على غرار الأسبوع الأول للشباب الجامعات الإفريقية الذي استضافته جامعة أسوان في عامه الأول وحقق نجاحا كبيرا.

وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى الهدف من المبادرة الرئاسية هو الترويج للرياضية حتي تصبح أسلوب حياه وتضمت العديد من الفاعليات منها سباق الدرجات والعاب السباحة والجري والمشي واللياقة البدنية وغيرها من الألعاب المشتركة وذلك لصقل المواهب الرياضية لطلاب وتخريج جيل سليم بدنيا ورياضيا وفكريا واجتماعيا .

وأوضح الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة شهدت طفرة في المنشآت الرياضية التي يمكن الاستفادة منها في تنمية قدرات الطلاب التدريبية والمهارية ولجميع طلاب الجامعة وليس طلاب كلية التربية الرياضية فقط وذلك عملا بمقولة العقل السليم في الجسم السليم ونعمل على بناء الطلاب تعليميا والعمل على تنمية قدراتهم الإبداعية من خلال الأنشطة الطلابية التي تكون بمثابة فرصة لخلق روح المنافسة الرياضية بين طلاب الجامعة .

وفي ختام الحفل تم تكريم شركاء النجاح من المجتمع الخارجي والإدارات المشاركة بالمبادرة وتكريم الطلاب الفائزين في مختلف الألعاب الرياضية واقسام الكلية.