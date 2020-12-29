شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع محور سعد زغلول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشى، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الأعمال الجارية في محور سعد زغلول غرب مدينة كفر الشيخ، المؤدي لشارع صبري القاضي، للوقوف على آخر الأعمال.

وتفقد محافظ كفر الشيخ شارع صلاح سالم المار بمحكمة كفر الشيخ، ومديرية الأمن مشدداَ على الانتهاء من الأعمال الجارية لتطوير الشارع وتوسعته، إضافة لرصف الجزيرة الوسطى وتشجيرها، كما شدد محافظ كفر الشيخ على سرعة دهان الاعمدة، وزرع الأحواض ،و تلاشي أي ملحوظات خلال الرصف بالأنترلوك.

وشدد محافظ كفر الشيخ على سرعة الانتهاء من خطة الرصف، بالإضافة لرصف عدد من الطرق بالانترلوك بمدينة كفر الشيخ وبعدد من مدن المحافظة.