شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يناقش التقرير السنوى لمساهمات مؤسسة «مصر الخير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالدور التنموي والخدمي الذي تقوم بها مؤسسة مصر الخير، مما يسهم في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ضمن خطة تنموية تتشارك في تنفيذها كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية، منوها أن المجتمع المدني بالمحافظة هو ركيزة أساسية في دعم المحافظة في مختلف المجالات والقطاعات.

جاء ذلك خلال استعراض التقرير السنوى لمساهمات المؤسسة خلال عام 2020، الذي عرضته حنان الدرباشي مدير مكتب المؤسسة ببني سويف،حيث بلغ إجمالي أعمال وجهود ومساهمات المؤسسة 37 مليون جنيها والتي استفادت منها محافظة بني سويف على مدار عام 2020، وشملت العديد من القطاعات الحيوية من الصحة والتعليم والمرافق والمشروعات الصغيرة وتحسين بيئة السكن، فضلا عن الجوانب التكافلية والخيرية.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن المؤسسة قد أنفقت 31 مليون و183 ألف جنيه حيث بلغ إجمالى ما أنفقته في مجال التكافل الاجتماعي ،والذي استحوذ على الجزء الأكبر من مساهمات المؤسسة، حيث تم تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات التي تستهدف تخفيف العبء وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، والتي شملت (حملة الشتا ،حملة رمضان، إغاثة العمالة المتضررة ،حملة صك الأضحية ،دعم مؤسسة الأيتام ،كفالة دار الطالبات الجامعيات ،مشروع سترة ،مستلزمات المنزل وتجهيز العرائس ،صرف إعانات شهرية).

وفي مجال دعم القطاع الصحي، فقد ساهمت المؤسسة بأكثر من 4 مليون جنيه، والتي تم توجيه معظمها لتعزيز المنظومة الصحية في مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد،وشمل الدعم:توفير المستلزمات الطبية والوقائية والمطهرات،حيث تم دعم مديرية الصحة بأجهزة ومستلزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا،بالإضافة إلى دعم مركز الغسيل الكلوي بطنسا بني مالو، والمساهمة في تحمل تكلفة إجراء عمليات جراحية،وتوفير علاج شهري للمرضى من الفئات الأولى بالرعاية،وذلك بخلاف دعم حملات التبرع بالدم ،بجانب دور المؤسسة في مجال توصيل خدمة مياه الشرب النقية «تركيب وصلات مياه»للمناطق المحرومة،فيما ساهمت المؤسسة في مجال التعليم بمبلغ يزيد عن 2 مليون جنيه،حيث تعمل المؤسسة على دعم وتطوير 87 مدرسة من مدارس التعليم المجتمعي «الفصل الواحد»، والذي استفاد منه أكثر من 2500 دارسا في عدد من قرى مراكز المحافظة.