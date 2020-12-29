شكرا لقرائتكم خبر عن رفع السيارات المهملة من شوارع وسط الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت حي وسط الإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للورش والمشروعات، الثلاثاء، حملة مكبرة لرفع السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع. وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى ومرعاة البعد الامنى لعدم إستخدامها في العمليات التخريبية.

واستهدفت الحملة شوارع «محسن، بدوي، طنطاوي جوهر، الفرجاني غربال، إيزيس»، وذلك تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رقم 684 لسنة 2020.

من جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، إن الحملة أسفرت عن التحفظ على 7 سيارات متروكة، وجرى إيداعها وحدة التحفظ على المركبات بأم زغيو.

ويشمل قرار المحافظ عدم الإفراج عن تلك السيارات إلا بعد تقديم مالكها الأوراق الخاصة وإثبات ملكيتها وسداد الغرامة الخاصة بها، لتشويهها المظهر الحضاري والجمالي.

وتهدف الحملة للقضاء على ظاهرة السيارات المتروكة بالشوارع والتي من الممكن استغلالها في الأعمال التخريبية والإرهابية، خاصة بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة.

رفع السيارات المهملة من شوارع وسط الإسكندرية- صور

رفع السيارات المهملة من شوارع وسط الإسكندرية- صور

رفع السيارات المهملة من شوارع وسط الإسكندرية- صور

رفع السيارات المهملة من شوارع وسط الإسكندرية- صور

رفع السيارات المهملة من شوارع وسط الإسكندرية- صور

رفع السيارات المهملة من شوارع وسط الإسكندرية- صور

رفع السيارات المهملة من شوارع وسط الإسكندرية- صور

رفع السيارات المهملة من شوارع وسط الإسكندرية- صور