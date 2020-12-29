شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: 25% حجم انخفاض الإنتاج الصناعي بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شادي السعدني، الخبير الاقتصادي، إن هناك شريحة كبيرة من المواطنين تصل لـ25% دخلت تحت خط الفقر بسبب توقف أعمالهم نتيجة أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن مصر تشهد حاليًا انخفاض في معدل التصنيع، وهذا أدى لزيادة معدل البطالة، وانعدام مصدر الدخل لدى المواطنين.

وتابع «السعدني»، خلال حواره مع الإعلامي رضا عبدالرحمن، ببرنامج «أفكار مؤثرة»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الدولة عليها أن تقدم تسهيلات في ظل أزمة كورونا منها خفض قيمة الضرائب أو تأجيل تحصيلات الضرائب أو خفض قيمة فواتير الكهرباء، معقبًا: «لو عملنا الحاجات دي هنطلع من الأزمة».

وأشار إلى أن الانتاج الصناعي في مصر انخفض بنسبة 25%، وهذه نسبة كبيرة جدًا، وهذا أدى لانخفاض الناتج المحلي الاجمالي في النهاية، لافتًا إلى أن إعداد عملية انتعاش في الاقتصاد يكون بتخفيف الأعباء عن أصحاب المصانع، بدلاً من إغلاق هذه المصانع خلال الفترة المقبلة.