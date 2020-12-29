شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الشيوخ: اقتصاديات الدول النامية حققت نموًا بالسلب خلال أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن الدول النامية هي الاكثر تأثرًا بجائحة كورونا، لافتًا إلى أن هناك انهيار في اقتصاديات هذه الدول، ولكن هذا الأمر لا يسلط عليه الضوء من قبل الإعلام.

وتابع «زكريا»، خلال حواره مع الإعلامي رضا عبدالرحمن، ببرنامج «أفكار مؤثرة»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن اقتصاديات الدول النامية حققت نموًا بالسلب خلال أزمة كورونا، وشهدت نقصًا في المواد الغذائية أثناء الموجة الأولى لفيروس كورونا، ومن الوارد تكرر هذا الأمر في الموجة الحالية.

ولفت إلى أن مصر من الدول النامية التي تأثرت بأزمة كورونا، واستطاعت أن تحقق نمو اقتصادي بالموجب، وهذا الأمر كان مختلفًا عن الكثير من الدول، وحدث نتيجة الإجراءات المرنة التي قامت بها الحكومة في ظل معاناة المواطن، بدليل أن الحكومة المصرية لم تقوم بإغلاق كامل للبلاد في ظل الموجة الأولى، في ظل الموازنة بين احتياجات المواطنين، والحفاظ على الصحة العامة.