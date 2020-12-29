شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تعلن تسكين 600 مواطن مصرى عالق بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن الدولة تعمل على بحث أزمة المواطنين العالقين فى الإمارات، وتمت المساهمة فى تسكين 600 مواطن مصرى عالقا بالإمارات.

وأضافت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسي المذاع على فضائية صدى البلد، أن لدينا 39 شركة سياحة قامت بتسفير المواطنين إلى الإمارات، مضيفا أن أى شركة سياحية تتنصل من مهامها مع المواطنين سنقوم باتخاذ الإجراءات ضدها.

وأشارت، إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة السياحة لوضع خطة استراتيجية لحل أى شكاوى للعالقين بالخارج، وخلال يومين سيتم انتهاء أزمة العالقين المصريين من الإمارات وعودتهم إلى مصر.

ووجهت وزيرة الهجرة الشكر لدولة الكويت بفتح المجال الجوي بين مصر ودولة الإمارات 2 يناير.

ومن جانب أخر، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن خالص تعازيها لأسرة المدرس المصري "هاني عبد التواب" الذي قتل بالمملكة العربية السعودية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، نتابع التحقيقات في الحادث بالتنسيق مع السفارة المصرية بالرياض، وكذلك التنسيق مع وزارة الطيران المدني المصري لسرعة عودة جثمان الفقيد إلى أرض الوطن بناء على طلب أسرته، وذلك بالتوافق مع مواعيد رحلات الطيران المحددة من المملكة العربية السعودية إلى مصر في الوقت الحالي ، وعقب انتهاء التحقيقات الخاصة بالقضية الجنائية.

كما أكدت السفيرة نبيلة مكرم على الثقة في القضاء السعودي وأن الجاني سينال جزاءه وفقًا للقوانين الحاكمة بالمملكة، داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.