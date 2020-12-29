شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية تسلط الضوء على تصريحات وزيرة الهجرة حول العالقين بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة البيان الإماراتية، تصريحات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، حول قضية العالقين بالخارج ، حيث عنونت الصحيفة تصريحات الوزيرة :"وزيرة مصرية تشكر الإمارات على دعمها المصريين العالقين على أراضيها ".

وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات الوزيرة ، التى قدمت من خلالها الشكر لدولة الإمارات ، حيث وجهت الوزيرة الشكر لدولة الإمارات الشقيق التي يعدها كل مصري بلده الثاني، مشيرة إلى أهمية إظهار الوجه الحضاري المعتاد لأبناء مصر في الخارج.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكدت استمرار جهود الوزارة لتوفير إقامات للمواطنين العالقين بدولة الإمارات ممن كانوا يرغبون في التوجه إلى الكويت خلال تلك الفترة، قبل أن تعلن السلطات الكويتية تعليق حركة الطيران إليها خلال الفترة الحالية وحتى مطلع العام 2021.

وقدمت وزيرة الهجرة الشكر والتقدير للشيخ مانع خليفة آل مكتوم على موقفه الداعم للمصريين العالقين، ولكل من ساهم بجهد ودعم نقدي ورفضوا الإعلان عن مساهمتهم، مشيدة بالدور الوطني لتكاتف الجهود استجابة لمناشدتها والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات.

وطالبت وزيرة الهجرة المواطنين العالقين بتفهم الموقف الاستثنائي الذي يمر به العالم وجهود وزارة الهجرة التي تسعى بكل السبل إلى دعم المواطنين لحين فتح دولة الكويت أبوابها مرة أخرى أمام القادمين إليها والمقرر له 1 يناير 2021، بحسب ما ذكرت السلطات الكويتية.

كما أكدت وزيرة الهجرة على أهمية احترام القوانين والنظم والقواعد المطبقة في الدول المضيفة وعدم الانسياق خلف أي دعوات للتجمهر، موجهة خالص آيات.