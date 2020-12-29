شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: هيئة الدواء تجرى دراسة عن مدى فاعلية اللقاح الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن الدولة تتخذ القرارات المناسبة على حسب كل مرحلة، وقرارات موجهة كورونا الأخيرة تتماشى مع طبيعة المرحلة، مؤكدا ان لقاحات كورونا لم يثبت أنها تحمى من الفيروس بنسبة 100%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن تطعيم الانفلونزة الموسمية يتم تغير تطعيم كل عام بسبب تطور الفيروس، لافتا إلى ان تحور فيروس كورونا شيئ طبيعى لأنه مر عليه عام وكل عام يتحور أى فيروس.

وتابع أن العلماء أكدو أن التطيعم لكورونا الحالى يعمل على السلالة الجديدة لفيروس كورونا، مؤكدا ان الدولة تدرس جميع اللقاحات التى تم إنتاجها فى العالم، ومتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن التحور الذى حدث بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية طبيعى واللقاحات التى تم تصنيعها تستطيع التعامل مع هذا التحور.

وأوضح أن آمان وحياة الأنسان لا يوجد أى شخص فى العالم يسمح باستخدام لقاح غير فعال ضد فيروس كورونا، ولابد من التأكد من مدى فاعليته حتى يتم تطعيمه للمواطنين، مضيفا ان هيئة الدواء تجرى دراسة مدى فاعلية ومأمونية لقاح كورونا الصينى قبل تطعيم المواطنين والدولة لا تسمح بغير ذلك.

وأشار إلى أن فيروس كورونا فى إجهاد العالم كلة والشهور القادمة ستشهد زيادة فى حالات الإصابة، مضيفا أنه لا يوجد ميعاد محدد لانتهاء الموجة الثانية من فيروس كورونا.