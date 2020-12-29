شكرا لقرائتكم خبر عن كاملا هاريس تتلقى جرعتها الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت نائبة الرئيس الأمريكى المنتخبة كامالا هاريس، لقاح فيروس كورونا من موديرنا، اليوم الثلاثاء، بعد تحدى الرئيس دونالد ترامب خلال الحملة الرئاسية بشأن عمل إدارته على التطعيمات.

قالت نائبة جو بايدن بينما أعدت الممرضة المسجلة باتريشيا كامينجز من المركز الطبي المتحد الإبرة: "حسنًا، لنفعل ذلك، كان ذلك سهلا شكرا لك، بالكاد شعرت به"، وفقا لصحيفة ديلى ميل.

كانت هاريس قد سافرت عبر نهر أناكوستيا إلى مركز طبي في جنوب شرق واشنطن العاصمة - موطن العديد من مجتمعات الأقليات، حيث سألها مراسل في الغرفة عما إذا كانت قد تلقت لقاحها هنا عن قصد من أجل "تبديد المخاوف والضباب في مجتمع الأقلية".

قالت: "أنا في أناكوستيا اليوم لأنه أولاً وقبل كل شيء، لدينا مقدمو رعاية صحية رائعون مثل الممرضة باتريشيا، الذين يخدمون مجتمعنا ولدينا مستشفيات ومراكز طبية وعيادات مثل هذه في جميع أنحاء البلاد ويعمل بها أشخاص يفهمون المجتمع، الذين غالبًا ما يأتون من المجتمع، والذين يديرون رعاية صحية موثوقة طوال العام".

وتابعت قائلة: "ولذا أود أن أذكر الناس بأن مجتمعك هو المكان الذي يمكنك فيه أخذ اللقاح، حيث ستتلقى اللقاح"، وصفت هاريس أولئك الموجودين في الغرفة أن زوجها، دوج إمهوف، سيحصل على لقاح موديرنا في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

قالت: "وهذا حرفيًا يتعلق بإنقاذ الأرواح، أنا أثق في العلماء والعلماء هم من صنع اللقاح ووافق عليه".