شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 في عدد خاص.. 2020عام التحديات والنجاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 غدا عددا خاصا من الجريدة المطبوعة يضم تغطيات هامة أبرزها بعنوان" 2020 عام التحديات والنجاحات.. 625 كيلو متر طرق بـ10.2 مليار.. إنشاء محور عدلى منصور على النيل وتطوير المرحلتين الأولى والثانية من طريق «دهب – نويبع» وتنفيذ 18 مشروعا استثماريا بميناء دمياط.. ومصر حصلت على جائزة بنك التنمية الأفريقي لبناء الطرق.. طرح 7 مجمعات صناعية جديدة بـ 7 محافظات .. مؤشرات إيجابية تحققت بمعدلات النمو والإنتاج والاستثمار وفرص العمل رغم جائحة كورونا.

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