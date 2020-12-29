شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مرشح برلمانى سابق بتهمة الاستيلاء على 10 ملايين جنيه من مواطنين بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الثلاثاء، من ضبط مرشح برلمانى سابق، بتهمة الاستيلاء على 10 ملايين جنيه من مواطنين بحجة توظيفها في توريد معدات ومستلزمات طبية بمدينة قنا.

تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد ضبط "طلعت.خ"، مرشح برلماني سابق، بتهمة الاستيلاء علي 10 مليون جنيه بزعم توظيفها لمواطنين في توريد الأجهزة الطبية، وعقب تقنين الإجراءات كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها والقبض علي المتهم بعد إعداد كمين له، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

وكان قد تجمهر العشرات من ضحايا عملية النصب في وقت سابق، أمام إحدى شركات المستلزمات الطبية التى يمتلكها بعد الاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه من 18 مواطنا لتوظيفها فى توريد المستلزمات الطبية.

وطالب الضحايا أمام الشركة بعودة المبالغ التي تحصل عليها النصابون مرددين هتافات "عايزين فلوسنا" و"النصابين أهم" استياء لما فعله "المستريح" وهروبه بعد تحصله علي المبالغ من المواطنين.

وقال أحد الضحايا: نطالب بعودة أموالنا الموجودة داخل الشركة التي ما زالت تمارس عملها بلا توقف بدون أي فائدة عائدة علينا، مناشدا الأمن والجهات المختصة الوقوف إلي جانبهم، حيث إن واقعة النصب لم تحدث معه فقط .

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا قد تمكنت من ضبط سيدة بتهمة النصب على 18 مواطنًا والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، بمساعدة زوجها بمدينة قنا.