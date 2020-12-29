"ايد بتساعد وايد بتنبى".. فيديو يوضح نتائج مبادرة الرئيس حياة كريمة على أرض الواقع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار "حياة كريمة .. ايد بتساعد وايد بتنبى".. تواصل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى تحقيق أهدافها التى وضعها الرئيس منذ إطلاق المبادرة فى 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

”الخليج 365” ينشر فيديو يوضح نتائج المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، التى تم تنفيذها فى 11 محافظة هي:"أسيوط، سوهاج، الأقصر، المنيا، أسوان، قنا، الوادى الجديد، مطروح، البحيرة، القليوبية، الدقهلية"، تضم 143 تجمع ريفى، حيث استفاد منها 1.8 مليون مواطن مستفيد بتكلفة 3.95 مليار جنيه.

ويوضح الفيديو الخدمات المقدمة فى المرحلة الأولى والتى تتمثل فى رفع كفاءة الوحدات الصحية والاجتماعية، الخدمات التعليمية، البنية التحتية، الخدمات الصحية، سكن كريم، حيث شاركت عدد من الجهات فى المرحلة الأولى وهى وزارات: "التخطيط والتنمية المستدامة، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعى"، بالإضافة إلى 23 منظمة مجتمع مدنى لأول مرة تجتمع فى العمل العام.

وحول المشاريع المنفذة فى المرحلة الأولى من وزارة التنمية المحلية يوضح الفيديو أنها مشروعات فى مجالات: "تحسين البنية التحتية – الصرف الصحى، ومياه الشرب والطرق والكهرباء، ومراكز الشباب ومدارس، وكان المخطط لهذه المشروعات فى عام 2019 هو 626 مشروع، وتم تنفيذ 520 مشروعا خلال 2020 .

أما عن المشاريع المنفذة من 23 جمعية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى خلال المدى الزمنى من يوليو 2019 حتى يوليو 2020، فكان مخططًا خلال عام 2019 تنفيذ 52 ألف تدخل متنوع، تم تنفيذ حوالى 42 ألف تدخل متنوع، فى مجالات :"تدخلات سكن كريم، وصلات مياه وصرف، تركيب أسقف، ورفع كفاءة منازل، تطوير وحدات بيطرية واجتماعية وصحية وتدخلات صحية، وتطوير حضانات.

وحول خطة المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، يوضح الفيديو، أن الهدف هو تحقيق تنمية مستدامة فى "1381 قرية بحوالى 50 مركز"، بمشاركة عدد من الجهات والوزارات هي:

رئاسة مجلس الوزراء

وزارة الإسكان والمرافق

وزارة التضامن الاجتماعى

وزارة التنمية المحلية

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وزارة الصناعة والتجارة

وزارة الكهرباء

وزارة الصحة

وزارة التربية والتعليم

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى

وزارة البترول

وزارة الشباب والرياضة

وزارة الرى والموارد المائية

هيئة التخطيط العمرانى

هيئة الأبنية التعليمية

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء

الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

مؤسسة حياة كريمة