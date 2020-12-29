شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: كورونا مستمر للعام الجديد وصعب الوصول لرقم دقيق للإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إنه تم تحذير المواطنين من زيادة الانتشار فى فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية فى بداية فصل الشتاء، مؤكدا أنه ما تم نشره على أحد المواقع الإلكترونية بأننا فى ذروة كورونا غير صحيح.

وأضاف مستشار الرئيس للصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامجها "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن جائحة كورونا مستمرة للعام الجديد، ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأن أى أعراض مرضية يجب التعامل مع الطبيب فورا لتوثيق الحالة الطبية وصرف العلاج اللازم له.

وأشار تاج الدين، إلى أن من أعراض فيروس كورونا هى ارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاسة الشم والتذوق، ونقص الأكسجين فى الدم، ولابد أنه يكون هناك تواصل مع الطبيب لكى يتم تقيم الحالة وما الأدوية التى يتم أخذها، وكل مريض يتم التعامل معه كأنه حالة غير الأخرى.

وأوضح أنه اليوم نشهد حاليا تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا، ويجب على الجميع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وليس من مصلحة أحد إخفاء أرقام الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا ومن الصعب الوصول للرقم الدقيق.