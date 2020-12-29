شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. الحكومة تُكذب شائعة حظر حركة المواطنين بكافة المحافظات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها نفى مجلس الوزراء، صحة الفيديو المتداول، بشأن فرض حظر حركة المواطنين بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية اعتباراً من الغد الأربعاء 30 ديسمبر 2020.

وأكد مجلس الوزراء، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن الفيديو المتداول قديم، ويعود لفترة الموجة الأولى لفيروس كورونا، مُشدداً على أن القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا خلال اجتماعها الأخير لا تتضمن فرض حظر التجوال، بينما تضمنت عددا من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على الصحة العامة، أبرزها إلزام كافة المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، مع تطبيق غرامة فورية على المخالفين، فضلاً عن وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، مُشيراً إلى أنه في حال اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي... وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار..

الحكومة تُكذب شائعة حظر حركة المواطنين بكافة المحافظات اعتبارا من الغد

نفى مجلس الوزراء، صحة الفيديو المتداول، بشأن فرض حظر حركة المواطنين بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية اعتباراً من الغد الأربعاء 30 ديسمبر 2020.

وأكد مجلس الوزراء، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن الفيديو المتداول قديم، ويعود لفترة الموجة الأولى لفيروس كورونا، مُشدداً على أن القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا خلال اجتماعها الأخير لا تتضمن فرض حظر التجوال، بينما تضمنت عددا من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على الصحة العامة، أبرزها إلزام كافة المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، مع تطبيق غرامة فورية على المخالفين، فضلاً عن وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، مُشيراً إلى أنه في حال اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بعلاج سيدة تعانى سمنة مفرطة من الباجور بالمنوفية

وجه الرئيس عبدالفتاح السیسي، بعلاج شيرين سمير عبد المقصود، المقيمة بقرية بيت شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، حيث تعاني من السمنة المفرطة حيث وصل وزنها لأكثر من 350 كيلو، ومصابة بزيادة كبيرة في قدمها فيما يعرف بداء "الفيل"، ما أثر سلبا على حركتها، وذلك في لفتة إنسانية واستجابة سريعة.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السیسي بتوجيه كافة أوجه الرعاية الصحية على نفقة الدولة للسيدة شيرين التي لا تستطيع تحمل تكاليف العلاج.

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى ليصل الإجمالى لـ 1800

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وحضر الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان- مسئول ملف الكنائس، ومسئولى الجهات المعنية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة فى 19 أكتوبر الماضى، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 1800 كنيسة ومبنى تابعاً.

البيئة تقرر إلغاء أى احتفالات بالمحميات المركزية ووقف الزيارات حتى أول يناير

أصدرت وزارة البيئة، قرار بوقف استقبال الزيارات بمحميات المنطقة المركزية لمدة يومان فى الفترة من 31 ديسمبر الجارى و حتى الاول من يناير من العام الجديد واقامة اى احتفالات بها للقيام بأعمال الصيانة العاجلة والطارئة وذلك فى اطار خطة الوزارة لتطوير نظم الادارة و الخدمات بالمحميات .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى بيان، ان هذا القرار يستهدف استمرار أعمال الصيانة للخدمات المقدمة للزوار ضمن خطة تحديث و تطوير نظم الادارة و الخدمات المقدمة للزوار لضمان توفير تجربة فريدة و مميزة لرواد المحميات المركزية من محبى السياحة البيئية .

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بحلول العام الميلادى الجديد 2021

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ، ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الميلادي الجديد 2021 , وجاء نصها: السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد داعياً الله عز وجل أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة وأن يكون عام خير ورخاء على وطننا الحبيب .

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بحلول العام الميلادى الجديد يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم لمسيرة الوطن حماة له ولشعبه مؤكدين عزمهم على الوفاء بمسئولياتهم ومهامهم بكل الثقة والقدرة على مواجهة التحديات والدفاع عن مصر أرضاً وشعباً واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق كل اعتبار.

تليجراف: مصر من بين أفضل 5 اقتصادات أداء فى 2020 بنمو 3.5%

تحت عنوان "الاقتصادات الأفضل والأسوأ أداءا فى 2020"، قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن مصر كانت من بين الدول الأفضل أداءا خلال 2020 رغم الجائحة، معتمدة فى تقريرها على أرقام صندوق النقد الدولى.

وقالت إن زيادة الاستثمار القوي ، وتراجع التضخم ، ودعم الحكومة الناجح وحزم التحفيز ،ساعدت مصر على مواصلة النمو. يشير صندوق النقد الدولي إلى أن كل صناعة باستثناء السياحة قد حققت انتعاشًا ، حيث كانت تدابير احتواء كوفيد ناجحة نسبيًا.

الاتحاد الإفريقى يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لاجتماع حول سد النهضة الأحد المقبل

قال مسؤول إثيوبى، إن رئاسة الاتحاد الأفريقي، دعت كل من مصر والسودان وإثيوبيا إلى اجتماع الأحد المقبل حول سد النهضة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وسائل إعلام إثيوبية، تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتى، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارته، حيث أوضح مفتى أن جنوب أفريقيا التى تترأس الاتحاد الأفريقى، دعت الدول الثلاث المعنية إلى اجتماع حول سد النهضة الأحد المقبل.

الحكومة تنفى إغلاق المخابز حال عدم تسديد تكلفة التحويل إلى العمل بالغاز الطبيعى

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إغلاق المخابز حال عدم تسديد أصحابها تكلفة التحويل إلى العمل بالغاز الطبيعى.

وكانت شائعات قد ترددت مؤخرا عن اتخاذ الحكومة قرار بإغلاق المخابز حال عدم تسديد أصحابها تكلفة التحويل إلى غاز طبيعى.

وزير الداخلية قبل رأس السنة: التعامل بحسم مع من تسول له نفسه العبث بالأمن

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، لبحث استراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية، واستعراض محاور الخطط الأمنية لتأمين الفعاليات التى تتزامن مع بدء العام الميلادى الجديد، والتى يُعد من أبرزها أعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادى، وكذا استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

واستهل وزير الداخلية، الاجتماع بتوجيه الشكر لرجال الشرطة على مابذلوه من جهد مخلص خلال الآونة الأخيرة، أسفر عن تحقيق نجاحات فى مختلف مجالات العمل الأمنى .