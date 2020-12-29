شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: لجان تفتيش بشكل سرى لمتابعة قرار إلغاء احتفالات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أنه تقرر عدم وجود احتفالات أو تجمعات أو كرنفالات فى رأس السنة بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أن العالم يواجه أزمة كبيرة ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى مع الإعلامى أحمد موسى المذاع على فضائية صدى البلد، أن الوزارة تقوم بلجان تفتيش تجوب المحافظات بشكل سرى لمتابعة تطبيق قرار إلغاء الاحتفالات برأس السنة.

وأشار خالد العنانى، إلى أن من يخالف قرار دولة رئيس الوزراء بمتابعة الإجراءات الاحترازية وغلق المنشآات السياحية سوف يعاقب بغلق لمدة أسبوع أى منشاة سياحية إذا خالفت قرار منع الاحتفالات، مشيرا إلى أن قطاع السياحة والآثار أكثر القطاعات تضررا من أزمة كورونا.

وأضاف، أن ارتفاع أعداد السائحين خلال يناير وفبراير عام 2020 بالمقارنة بعام 2019، مضيفا أن سفراء العالم أشادوا باهتمام مصر بالإجراءات الاحترازية مع السائحين.

وتابع، تم الانتهاء من تجهيز موكب المومياوات بنسبة 100 % وسيتم افتتاح متحف العاصمة أول العام القادم ولدينا كشف أثرى جديد لكن تم تأجيله بسبب كورونا.