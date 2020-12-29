شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة مكرم محمد أحمد: "والدى أجرى عملية المرارة وهو الآن بصحة جيدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أمنية مكرم ابنة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، إن والدها أجرى عملية المرارة وهو الآن بصحة جيدة، موضحة أن عائلتها عاشت أكثر من 38 يوما فى حالة ذعر، حيث إن يوم 11 نوفمبر اشتد المرض على والدها، وارتفعت درجة حرارته كما صاحبها آلام شديدة، مشيرة إلى أنهم تحدثوا مع العديد من الأطباء ولكنهم رفضوا الكشف على والدها بسبب شكهم فى أنه مصاب بفيروس كورونا، مع العلم بشخصه.

وأضافت ابنة الكاتب مكرم محمد أحمد، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج حضرة المواطن، والذى يقدمه الإعلامى "سيد على" على فضائية الحدث اليوم: "تم استقبال والدى فى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات، وإن نسب دلالات الالتهاب كانت ارتفعت إلى 500، ونسبتها فى الشخص الطبيعى 6، وإن الأزمة الحقيقية كانت فى المرارة، والتى تكاد تكون دمرت كل الجزء الخاص بالجهاز الهضمى، وكان يجب إجراء عملية إزالتها".

وأشارت أمنية مكرم محمد أحمد، إلى أن والدها الآن فى الرعاية، وصحته تتحسن بعض الشىء، لكن التحسن سيأخذ وقتا، مؤكدة أن والدها يرسل تحياته لكل من حاول الاتصال به للاطمئنان عليه من تلاميذه أو محبيه.