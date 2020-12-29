شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تكشف أبرز إنجازات المجلس القومى للمرأة خلال عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إنجازات المجلس خلال عام 2020، مشيرة إلى أنه رغم أزمة وباء كورونا خلال هذا العام، إلا أن نشاط المجلس فى توعية المرأة بقضاياها والتحذير من مخاطر فيروس كورونا زادت خلال هذا العام.

وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن حصاد نشاط المجلس القومى للمرأة تضاعف فى المحافظات خلال هذا العام، حيث إن هناك 28 مليون سيدة استفادت من خدمات المجلس، وجرى توعيتهم بمخاطر وباء كورونا اللعين.

وأوضحت مايا مرسى، أن مصر احتلت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وغرب آسيا في تحركات الحكومة لتوعية المرأة ومساندتها، من خلال اتخاذ 106 إجراءات حتى 30 يونيو 2020 لصالح المرأة.

ولفتت رئيسة المجلس القومى للمرأة، إلى أن عام 2020 شهد قوانين كثيرة تنصر المرأة على رأسها قانون ضد التنمر وقانون الولاية على المال وغيرها من القوانين التي تنصر المرأة، موضحة أن هناك شركات عدة مع كل الوزارات مع المجلس لدعم المرأة وهناك زيادة إقبال الوزراء على العمل مع المجلس.

وبشأن ملف الختان قالت مايا مرسى، إن هناك 45 مليون دعوة ومشاركة وتوعية على الأرض مواجهة ختان الإناث.