شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يلتقط صورة تذكارية مع المواطنين أمام شجرة الكريسماس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زينت شجرة عيد الميلاد منطقة الكوربة بمصر الجديدة، شرق القاهرة، إهداء من إحدى الجمعيات الأهلية بمصر الجديدة ، حيث شارك السكان فى تزيين العمارات بمناسبة أعياد الميلاد ، كما شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وإبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، سكان المنطقة أثناء تزين الشوارع والتهنئة بأعياد الميلاد، كما التقطوا صورا تذكارية مع المارة أمام شجرة الكريسماس.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أعلن خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، أكد على إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، وتم التشديد على وقف أية فعاليات أو إحتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، و أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الإحترازية بمنتهى الشدة والحزم، وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الإمتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.