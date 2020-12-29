شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع مغسلة سيارات تسببت فى انسداد الصرف الصحى بالطالبية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت محافظة الجيزة شكاوى من مواطنين، تفيد قيام إحدى مراكز غسيل السيارات بالإسراف في استخدام المياه والتسبب فى حدوث طفوحات للصرف الصحي بالشارع المجاور لها، وبناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة التعامل مع الشكوي توجه مسئولون بحى الطالبية للمغسلة محل الشكوى والتى تقع داخل إحدى محطات البنزين بشارع الأهرام بالطالبية، وتم علي الفور تشميعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلي الدفع بسيارات وفرق الشفط لإزالة طفوحات المياه وتمهيد الشارع بإشراف أشرف تامر رئيس حي الطالبية.

وكانت أجهزة محافظة الجيزة أغلقت عدد من مراكز الدروس الخصوصية والمقاهى المخالفة وقاعات الأفراح المخالفة، في ظل اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وبناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستمرار في التصدى لمراكز الدروس الخصوصية لما لها من تأثير سلبي علي العملية التعليمية وتحت إشراف تيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب تم غلق سنتر للدروس الخصوصية بشارع عباس العقاد بجزيرة الدهب ومصادرة كل محتوياته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات بمخازن الحى.

كما تم غلق سنتر للدروس الخصوصية مخالف للقانون بشارع الجزيرة من شارع المريوطية فيصل - برج المدينة المنورة ومصادره محتوياته وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تحت إشراف اللواء خالد عصر رئيس حى الهرم.

كما تم ضبط 3 مقاهى تقدم الشيشة بالبدرشين، بقرية دهشور ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة وتم مصادرة محتويات المقاهى وإيداعها بالوحدة المحلية بدهشور لحين اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تحت إشراف محمود زين شنب رئيس مركز البدرشين.