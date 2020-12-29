شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض "رؤى متنوعة" بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور السيد إبراهيم قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور أحمد نوار، الأستاذ بقسم الجرافيك بالكلية، والدكتور أشرف رضا، الرئيس التنفيذى لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، معرض الفنانة ميناس البسيونى، المدرس المساعد بقسم التصوير بالكلية، بعنوان "رؤى متنوعة"، بقاعة العرض الملحقة بمتحف الكلية .جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الثلاثاء.



افتتاح معرض الفنانة ميناس البسيونى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك

حضر حفل الافتتاح الدكتور ناصر البدرى، مدير العلاقات العامة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، والعديد من الطلاب والطالبات، ويتم تنظيم المعرض فى اطار دور الكلية فى خدمة المجتمع، وخاصة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية برئاسة الدكتورة أمنية يحيى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بهدف نشر الوعى الفنى والعلمى، ودعم الباحثين الموهوبين.

يتناول معرض الفنانة ميناس البسيونى، المدرس المساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، مجموعة من الرؤى المختلفة وتكوينات من الطبيعة فى 15 عمل فنى، بعضها منفذ بالألوان الزاهية والأخرى بالألوان الداكنة ( السلويت )، واستخدمت الفنانة خامات متنوعة مثل الكولاج والديكوباج والزيت والاكريليك، وتم استخدام ألوان فسفورية مع ألوان داكنة، لجذب انتباه المشاهد.



عمل فنى للفنانة ميناس البسيونى

الفنانة ميناس محمود محمد البسيونى، المدرس المساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، شاركت فى العديد من المعارض، منها: المعرض الأول لرابطة مصورات الفنون الجميلة مايو 2017، والمعرض العام بقصر الفنون بالأوبرا 2017، ومعرض مصر الدولى "أوستراكا" للفنون 2017 ، ومعرض أطياف الكبرى بنقابة الفنانين التشكيليين 2018.



الدكتور السيد إبراهيم قنديل عميد الكلية يتفقد معرض الفنانة ميناس البسيونى



عمل فنى للفنانة ميناس البسيونى



جانب من معرض الفنانة ميناس البسيونى بفنون جميلة الزمالك



عمل فنى للفنانة ميناس البسيونى



جانب من معرض الفنانة ميناس البسيونى بفنون جميلة الزمالك



الدكتور السيد إبراهيم قنديل عميد الكلية يتفقد معرض الفنانة ميناس البسيونى



الدكتور السيد إبراهيم قنديل عميد الكلية يتفقد معرض الفنانة ميناس البسيونى